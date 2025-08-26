În ce condi?ii PSD-ul ar deveni un „aliat natural” pentru AUR? R?spunsul europarlamentarului Gheorghe Piperea

În ce condi?ii PSD-ul ar deveni un „aliat natural” pentru AUR? R?spunsul europarlamentarului Gheorghe Piperea. Mediafax Gheorghe Piperea a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionu? Cristache” c? s-ar vedea la guvernare cu PSD-ul, îns? f?r? Marcel Ciolacu sau actualul pre?edinte interimar al forma?iunii, Sorin Grindeanu. Articolul În ce condi?ii PSD-ul ar deveni un „aliat natural” pentru AUR? R?spunsul (…) [Read the article in Mediafax]