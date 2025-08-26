Ucraina, una dintre cele mai minate ??ri din lume: Peste un milion de mine, împr??tiate pe teritoriul s?u



Ucraina, una dintre cele mai minate ??ri din lume: Peste un milion de mine, împr??tiate pe teritoriul s?u.

Mediafax Dispozitive neexplodate, l?sate în urma bombardamentelor ruse?ti, acoper? peisajul, ucid sute de oameni ?i îi oblig? pe locuitori s? evite drumurile, parcurile ?i p?durile. În acest sens, Ucraina a devenit una dintre cele mai minate ??ri din lume. Articolul Ucraina, una dintre cele (…)