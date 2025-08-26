Peste 200 de fo?ti diploma?i europeni cer ac?iuni ferme împotriva r?zboiului Israelului în Gaza

Peste 200 de fo?ti diploma?i europeni cer ac?iuni ferme împotriva r?zboiului Israelului în Gaza. Mediafax Un grup de 209 fo?ti ambasadori ?i diploma?i europeni a semnat o scrisoare public? prin care solicit? Uniunii Europene ?i statelor membre s? ia m?suri urgente pentru a sanc?iona ac?iunile Israelului în Gaza ?i Cisiordania, inclusiv suspendarea exporturilor de arme ?i restric?ii (…) [Read the article in Mediafax]