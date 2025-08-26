Prima reac?ie a ministrului Justi?iei la protestele anun?ate de judec?tori: „Executivul pune în aplicare programul de guvernare”

Prima reac?ie a ministrului Justi?iei la protestele anun?ate de judec?tori: „Executivul pune în aplicare programul de guvernare”. Mediafax Ministrul Justi?iei, Radu Marinescu, a avut o prim? reac?ie dup? ce mai mul?i judec?tori au anun?at c? protesteaz? fa?? de proiectul care vizeaz? pensiile speciale ?i cre?terea vârstei de pensionare. Articolul Prima reac?ie a ministrului Justi?iei la protestele anun?ate de judec?tori: (…) [Read the article in Mediafax]