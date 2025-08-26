Pre?edintele Nicu?or Dan a p?r?sit sediul Guvernului / Nicu?or Dan s-a al?turat discu?iilor din coali?ia de guvernare pe tema Pachetului 2 de m?suri, inclusiv a pensiilor magistra?ilor

Pre?edintele Nicu?or Dan a p?r?sit sediul Guvernului / Nicu?or Dan s-a al?turat discu?iilor din coali?ia de guvernare pe tema Pachetului 2 de m?suri, inclusiv a pensiilor magistra?ilor. Mediafax Nicu?or Dan particip? la ?edin?a coali?iei pe tema Pachetului 2, în timp ce cur?ile de apel anun?? grev? privind pensiile magistra?ilor. Articolul Pre?edintele Nicu?or Dan a p?r?sit sediul Guvernului / Nicu?or Dan s-a al?turat discu?iilor din coali?ia de guvernare pe tema Pachetului 2 (…) [Read the article in Mediafax]