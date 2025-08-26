Mihai Pop?oi, la Cotroceni: România este principalul aliat al Republicii Moldova pe drumul european

Mihai Pop?oi, la Cotroceni: România este principalul aliat al Republicii Moldova pe drumul european. Mediafax Vicepremierul ?i ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Pop?oi, a declarat la Palatul Cotroceni c? România r?mâne cel mai important sprijin al Chi?in?ului în procesul de integrare european?, subliniind impactul vizitelor ?i sprijinului politic oferit de Bucure?ti. Articolul (…) [Read the article in Mediafax]