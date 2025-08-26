Migran?i afgani, g?si?i incon?tien?i într-o dub? în Bulgaria. Au pl?tit mii de euro s? ajung? în Vestul Europei

Migran?i afgani, g?si?i incon?tien?i într-o dub? în Bulgaria. Au pl?tit mii de euro s? ajung? în Vestul Europei. Mediafax Poli?ia de Frontier? din sud-estul Bulgariei a re?inut doi cet??eni georgieni, dup? interceptarea unei dub? care transporta 24 de migran?i afgani, care au pl?tit sute de mii de euro fiecare pentru a ajunge în Vestul Europei. Articolul Migran?i afgani, g?si?i incon?tien?i într-o dub? (…) [Read the article in Mediafax]