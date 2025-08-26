Surse: Nicu?or Dan a mers la Guvern cu dou? nume pentru ?efia SRI ?i SIE. Cine ar putea fi noii ?efi ai serviciilor secrete / Prima reac?ie pentru MEDIAFAX



Surse: Nicu?or Dan a mers la Guvern cu dou? nume pentru ?efia SRI ?i SIE. Cine ar putea fi noii ?efi ai serviciilor secrete / Prima reac?ie pentru MEDIAFAX.

Mediafax În cursul zilei de mar?i, 26 august, pre?edintele Nicu?or Dan a fost la Guvern. Surse citate de MEDIAFAX spun c? scopul acestei deplas?ri a fost de a-i informa pe Ilie Bolojan ?i pe Sorin Grindeanu pe cine vrea la ?efia SRI ?i SIE. Articolul Surse: Nicu?or Dan a mers la Guvern cu dou? (…)