Incendiu puternic la Complexul Comercial Dragonul Ro?u, în Bucure?ti / O parte din structura cl?dirii, pr?bu?it?. Mediafax Un incendiu puternic a izbucnit, mar?i seara, la Complexul Comercial Dragonul Ro?u din Bucure?ti. Sunt degaj?ri mari de fum ?i exist? riscul s? se propage la alte spa?ii. Potrivit pompierilor care intervin, o parte din structura cl?dirii s-a pr?bu?it.