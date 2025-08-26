Raid israelian asupra Cisiordaniei, unde se afl? sediul Autorit??ii Palestiniene: zeci de r?ni?i

Raid israelian asupra Cisiordaniei, unde se afl? sediul Autorit??ii Palestiniene: zeci de r?ni?i. Mediafax For?ele israeliene au efectuat mar?i un raid rar în timpul zilei în centrul ora?ului Ramallah din Cisiordania ocupat?, unde se afl? sediul Autorit??ii Palestiniene. Zeci de palestinieni au fost r?ni?i, potrivit medicilor locali. Articolul Raid israelian asupra Cisiordaniei, unde se (…) [Read the article in Mediafax]