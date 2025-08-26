Iran amenin?? Australia cu „m?suri reciproce” dup? expulzarea ambasadorului s?u

Iran amenin?? Australia cu „m?suri reciproce” dup? expulzarea ambasadorului s?u. Mediafax Teheranul a respins acuza?iile privind implicarea în atacurile antisemite din Australia ?i a anun?at c? va lua „m?suri reciproce”, dup? ce guvernul condus de Anthony Albanese a expulzat ambasadorul iranian ?i a declarat Garda Revolu?ionar? drept organiza?ie terorist?. Articolul Iran (…) [Read the article in Mediafax]