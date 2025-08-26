Ministerul Educa?iei anun?? finalizarea, la nivelul OCDE, a procesului de evaluare a României în cadrul Comitetului pentru ?tiin?? ?i Politic? Tehnologic?

Ministerul Educa?iei anun?? finalizarea, la nivelul OCDE, a procesului de evaluare a României în cadrul Comitetului pentru ?tiin?? ?i Politic? Tehnologic?. Mediafax Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare anun??, mar?i, finalizarea, la nivelul Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic? (OCDE), a procesului de evaluare a României în cadrul Comitetului pentru ?tiin?? ?i Politic? Tehnologic? (CSTP). (…) [Read the article in Mediafax]