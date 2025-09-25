Mission commander to decide on downing intruding military drones, Romanian defense minister says
Sep 25, 2025
Mission commander to decide on downing intruding military drones, Romanian defense minister says.
The Supreme Council of National Defence (CSAT) has approved new procedures allowing mission commanders to order the downing of drones and military aircraft that violate Romania’s airspace, in line with NATO protocols, defense minister Ionu? Mo?teanu said, as quoted by Biziday.ro. Speaking after (…)
