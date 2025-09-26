Romania's Antitrust Watchdog Looks Into Acquisition Of FrieslandCampina Romania By Bonafarm
Sep 26, 2025
Romania's Antitrust Watchdog Looks Into Acquisition Of FrieslandCampina Romania By Bonafarm.
Romania's Competition Council said on Friday (Sept 26) that it is assessing the transaction through which Hungarian agri-food group Bonafarm Zrt. intends to take over dairy producer FrieslandCampina Romania Holding B.V. and, indirectly, FrieslandCampina Romania S.A.
