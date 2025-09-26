BCR And Synerb Launch New Edition Of Marc Impact Program For Startups Developing Sustainable Solutions
Sep 26, 2025
BCR, BCR Social Finance, and Synerb have opened applications for the second edition of the Marc Impact Program, a regional accelerator supporting impact-driven entrepreneurs and organizations developing sustainable solutions for social and environmental challenges.
