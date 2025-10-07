Romanian General Prosecutor’s Office launches criminal case against MEP Diana ?o?oac? for 11 offenses
Oct 7, 2025
Romanian General Prosecutor’s Office launches criminal case against MEP Diana ?o?oac? for 11 offenses.
The General Prosecutor’s Office announced on Monday, October 6, that European Parliament member Diana ?o?oac? is under criminal investigation for 11 offenses, including illegal deprivation of liberty, promoting fascism and legionary ideology, and denying the Holocaust, Biziday.ro reported. (…)
