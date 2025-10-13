Clifford Chance Advised Poland's Green Factory On Completing Acquisition of Eisberg Romania From Bell Food Group
Oct 13, 2025
Clifford Chance Advised Poland's Green Factory On Completing Acquisition of Eisberg Romania From Bell Food Group.
A multijurisdictional Clifford Chance team in Romania and Poland has advised Polish group Green Factory, part of Green Holding, on completing the acquisition of Eisberg companies in Romania, Poland and Hungary from Swiss-held Bell Food Group.
[Read the article in Ziarul Financiar]