Head of Romanian Fiscal Council tones down forecasts predicting prolonged, deep recession
Oct 17, 2025
Romania's economic growth will be somewhere between 0-1% and further acceleration in 2026 remains unclear, Fiscal Council head Daniel D?ianu said in a conference, as quoted by Economica.net. He toned down extreme pessimistic scenarios, such as those expressed by BRD-SocGen's chief economist, (…)
