Romania's Competition Watchdog Slaps Four Companies With RON2.31M Fines For Bid Rigging
Oct 21, 2025
Romania's Competition Council fined the companies Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL and Geo Drumuri Banat SRL a total of RON2.31 million (nearly EUR466.000) for rigging public tenders organized by Romania's national road infrastructure administration company CNAIR (…)
[Read the article in Ziarul Financiar]