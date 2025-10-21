 
October 21, 2025

Romania's Competition Watchdog Slaps Four Companies With RON2.31M Fines For Bid Rigging
Oct 21, 2025

Romania's Competition Watchdog Slaps Four Companies With RON2.31M Fines For Bid Rigging.

Romania's Competition Council fined the companies Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL and Geo Drumuri Banat SRL a total of RON2.31 million (nearly EUR466.000) for rigging public tenders organized by Romania's national road infrastructure administration company CNAIR (…)

SEE ALSO IN ROMANIAN NEWSPAPERS

Zoppas Industries Romania Loss Widens To RON23.5M In 2024 Zoppas Industries Romania, the local subsidiary of Italy’s Zoppas Group, which operates a factory in Romania in Sannicolau Mare, Timis County, last year posted RON959.9 million (about EUR193 million) revenue, down 2% from the previous year’s RON979.5 million (EUR198 million), according to ZF (…)

South Korea's Hanwha Aerospace To Start Building Arms Factory In Petresti, Dambovita In Q1, 2026 South-Korea’s Hanwha Aerospace will start construction of arms factory in Petresti, Dambovita County, in the first quarter of 2026, Economy Minister Radu Miruta announced on Wednesday, while on a trip to Seoul.

Agricover Group On List Of Investors Looking At Buying Patria Bank The Agricover Group, of Jabbar Kanani, is looking at Patria Bank, a lender put up for sale by its shareholder, EEAF Financial Services BV, banking sources said.

YOXO Partners Up With Recommerce To Launch Digital Store For Refurbished Devices YOXO has launched reconditionate.yoxo.ro, an online store dedicated to refurbished phones and gadgets, developed in partnership with Recommerce, a European expert in the field.

RTPR Advises Repono AB On Acquisition Of BESS Project In Romania's Arges County Law firm RTPR has assisted Swedish company Repono AB in relation to the acquisition of a battery energy storage system (BESS) project, with a capacity of 202 MW/404 MWh.

Writer Liliana Corobca to represent Romania at European Literature Night in New York Writer Liliana Corobca, author of prose, essays, and plays, will represent Romania at the seventh edition of the European Literature Night, which will take place on Thursday, October 23, at the Ukrainian Institute of America in New York. According to a press release from ICR New York, the (…)

100 Auchan suppliers join forces to reduce carbon emissions across the food supply chain Almost one-third of global greenhouse gas emissions come from agri-food systems Auchan Romania brought together over 100 food producers and suppliers for the second edition of the Climate Supplier Event, a conference dedicated to accelerating decarbonization and strengthening resilience and (…)

 


