Romania's Energy Regulator Greenlights National Natural Gas Transmission System Development Plan For 2024 - 2033 Period

Romania's Energy Regulator Greenlights National Natural Gas Transmission System Development Plan For 2024 - 2033 Period. Romania's National Energy Regulatory Authority (ANRE) has approved the Development Plan for the National Natural Gas Transmission System (SNT) for 2024–2033, updated for 2025, state-run national gas transmission system operator Transgaz announced in a statement sent to the Bucharest Stock Exchange. [Read the article in Ziarul Financiar]