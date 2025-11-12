Radisson Blu Hotel, Bucharest Earns Top Honors Across Global & Local Hospitality Awards
Nov 12, 2025
Radisson Blu Hotel, Bucharest Earns Top Honors Across Global & Local Hospitality Awards.
Radisson Blu Hotel, Bucharest, Romania’s largest five-star hospitality complex and a flagship property within the Radisson Hotels portfolio, has been recognized with multiple international and national awards, underscoring its continued commitment to excellence, innovation, and guest (…)
[Read the article in Romania-Insider]