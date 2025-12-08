Monza Ares Group Invests Over EUR5M In Imaging, Minimally Invasive Surgery And Interventional Treatment Equipment

Monza Ares Group Invests Over EUR5M In Imaging, Minimally Invasive Surgery And Interventional Treatment Equipment. MONZA ARES, Romania's largest private cardiology network, has invested over EUR5 million in imaging, minimally invasive surgery, and interventional treatment equipment to provide an integrated diagnosis and treatment system. [Read the article in Ziarul Financiar]