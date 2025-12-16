Romanian car battery maker Rombat fined EUR 20 mln by European Commission for collusion
Dec 16, 2025
Romanian car battery maker Rombat fined EUR 20 mln by European Commission for collusion.
Romanian car battery producer Rombat SA has been fined a total of EUR 20.2 million by the European Commission for breaching European Union competition rules, the Commission said in a decision announced on December 15. Rombat is a subsidiary of the South African automotive components group (…)
[Read the article in Romania-Insider]