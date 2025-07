Trump promite cre?teri tarifare de pân? la 70%: Na?iunile vor „începe s? pl?teasc?” în august

Trump promite cre?teri tarifare de pân? la 70%: Na?iunile vor „începe s? pl?teasc?” în august. Mediafax Donald Trump a declarat c? începând de vineri va trimite scrisori c?tre ??rile partenere pentru a încheia acorduri în vederea evit?rii cre?terii costurilor de import. Articolul Trump promite cre?teri tarifare de pân? la 70%: Na?iunile vor „începe s? pl?teasc?” în august apare prima (…) [Read the article in Mediafax]