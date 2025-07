R?zboiul din Ucraina, ziua 1228. ?eful NATO îndeamn? SUA s? dea dovad? de „flexibilitate” în ceea ce prive?te ajutorul acordat Ucrainei / Rusia încearc? s? implice Laosul în r?zboiul împotriva Ucrainei

R?zboiul din Ucraina, ziua 1228. ?eful NATO îndeamn? SUA s? dea dovad? de „flexibilitate” în ceea ce prive?te ajutorul acordat Ucrainei / Rusia încearc? s? implice Laosul în r?zboiul împotriva Ucrainei. Mediafax Secretarul general al ONU condamn? atacurile Rusiei asupra Ucrainei ?i avertizeaz? asupra riscului pentru siguran?a nuclear? Secretarul general al ONU, António Guterres, a condamnat atacurile Rusiei asupra Ucrainei ?i a declarat c? aceste lovituri au pus din nou în pericol siguran?a (…) [Read the article in Mediafax]