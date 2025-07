Trump spune c? scrisorile privind tarifele vamale adresate celor 12 ??ri vor fi trimise luni

Trump spune c? scrisorile privind tarifele vamale adresate celor 12 ??ri vor fi trimise luni. Mediafax Pre?edintele SUA, Donald Trump, a declarat c? a semnat scrisori adresate unui num?r de 12 ??ri în care sunt prezentate diferitele niveluri tarifare care vor fi aplicate m?rfurilor exportate c?tre Statele Unite, ofertele de tipul „accepta?i sau refuza?i” urmând a fi trimise luni, scrie (…) [Read the article in Mediafax]