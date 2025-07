Ursula von der Leyen: UE va ajuta Republica Moldova s? combat? atacurile hibride ale „agen?ilor autocra?iei”

Ursula von der Leyen: UE va ajuta Republica Moldova s? combat? atacurile hibride ale „agen?ilor autocra?iei”. Mediafax Pre?edinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis vineri c? Uniunea European? va ajuta Republica Moldova s? se apere împotriva amenin??rilor hibride venite din partea „agen?ilor autocra?iei”. Articolul Ursula von der Leyen: UE va ajuta Republica Moldova s? combat? atacurile (…) [Read the article in Mediafax]