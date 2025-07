Ce pachet propune ministra Mediului pentru gestionarea problemei ur?ilor

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat c? problema gestionarii popula?iei de ur?i din România este complex? ?i nu poate fi rezolvat? doar prin vân?toare, ci prin preven?ie, sanc?iuni mai dure ?i implicarea autorit??ilor locale.