Real Madrid învinge Borussia Dortmund ?i intr? în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor vs PSG

Real Madrid învinge Borussia Dortmund ?i intr? în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor vs PSG. Mediafax Real Madrid a învins Borussia Dortmund cu 3-2, dup? un final intens ?i agitat, ?i îi va întâlni pe juc?torii PSG în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor. Articolul Real Madrid învinge Borussia Dortmund ?i intr? în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor vs PSG apare prima dat? în (…) [Read the article in Mediafax]