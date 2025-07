Horoscop 7 iulie 2025. Ve?ti despre carier? pentru Gemeni, iar Pe?tii trebuie s? fie aten?i la decizii

Horoscop 7 iulie 2025. Ve?ti despre carier? pentru Gemeni, iar Pe?tii trebuie s? fie aten?i la decizii. Mediafax Ziua de 7 iulie 2025 vine sub influen?a Lunii aflate în Scorpion, amplificând tr?irile interioare, intui?ia ?i dorin?a de profunzime în rela?ii. Este un moment bun pentru introspec?ie, pentru a încheia capitole vechi ?i a face loc noilor începuturi. Articolul Horoscop 7 iulie 2025. (…) [Read the article in Mediafax]