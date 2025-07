Crearea unui partid politic de c?tre Elon Musk este ridicol?, spune Trump

Crearea unui partid politic de c?tre Elon Musk este ridicol?, spune Trump. Mediafax Donald Trump a numit duminic? decizia lui Elon Musk de a crea un nou partid politic „ridicol?”. „Cred c? este ridicol s? începi un al treilea partid. Am avut un succes extraordinar cu Partidul Republican", a declarat Trump înainte de a se îmbarca în avionul s?u înapoi la Washington, (…) [Read the article in Mediafax]