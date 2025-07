Ivan: România a încasat 712 milioane de euro pentru energie regenerabil? ?i eficien?? energetic?

Ivan: România a încasat 712 milioane de euro pentru energie regenerabil? ?i eficien?? energetic?. Mediafax România are peste 219.000 de prosumatori, cu o cre?tere de 40% în mediul rural, iar în agricultur? au fost semnate 588 de contracte pentru energie verde, ca parte a unei scheme finan?ate cu aproape 500 milioane euro. Articolul Ivan: România a încasat 712 milioane de euro pentru (…) [Read the article in Mediafax]