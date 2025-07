Ministrul Educa?iei promite: Nu d?m oameni afar?

Ministrul Educa?iei promite: Nu d?m oameni afar?. Mediafax Ministrul Educa?iei, Daniel David, promite c? pe termen scurt nu vor exista concedieri sau sc?deri de salarii în înv???mânt. Articolul Ministrul Educa?iei promite: Nu d?m oameni afar? apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]