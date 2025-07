Doi fra?i au supravie?uit inunda?iilor din Texas. Cel mai mic avea doar 7 ani ?i s-a urcat pe grinzile cabanei

Doi fra?i au supravie?uit inunda?iilor din Texas. Cel mai mic avea doar 7 ani ?i s-a urcat pe grinzile cabanei. Mediafax Brock Davis, în vârst? de 7 ani ?i fratele s?u, Braeden de 9 ani, au sc?pat cu via?? din inunda?iile devastatoare din Texas. Brock s-a urcat pe grinzile cabanei sale de la tab?ra Camp La Junta din Hunt.