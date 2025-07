Gaúcho: Respect?m Chelsea, dar nu ne oprim aici, suntem printre cele mai bune patru echipe din lume în acest moment

Gaúcho: Respect?m Chelsea, dar nu ne oprim aici, suntem printre cele mai bune patru echipe din lume în acest moment. Mediafax Fluminense scrie istorie la Cupa Mondial? a Cluburilor, dup? ce echipa brazilian? s-a calificat în semifinalele competi?iei ?i întâlne?te Chelsea, mar?i, la New Jersey (SUA). Tehnicianul Renato Gaúcho recunoa?te c? parcursul forma?iei sale este peste a?tept?ri, dar afirm? c? visul nu (…)