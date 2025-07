Atac masiv cu rachete ?i drone al Rusiei asupra Ucrainei

Atac masiv cu rachete ?i drone al Rusiei asupra Ucrainei. Mediafax În noapte de mar?i spre miercuri, Rusia a atacat mai multe ora?e, inclusiv din regiunea de vest a Ucrainei cu rachete balistice ?i drone, noteaz? The Kyiv Independent. Articolul Atac masiv cu rachete ?i drone al Rusiei asupra Ucrainei apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]