Perchezi?ii la o grupare care ar fi prejudiciat autorit??ile britanice cu un milion de lire sterline

Perchezi?ii la o grupare care ar fi prejudiciat autorit??ile britanice cu un milion de lire sterline. Mediafax Poli?i?tii fac joi 13 perchezi?ii domiciliare în Bucure?ti ?i în jude?ele Ilfov, Giurgiu ?i C?l?ra?i la membrii unei gup?ri suspectate c? a prejudiciat autorit??ile britanice cu peste un milion de lire sterline. Ace?tia ar fi creat conturi frauduloase într-o aplica?ie a Guvernului de (…) [Read the article in Mediafax]