Florin Manole, despre recalcularea pensiilor: Nimeni nu va pierde. Mediafax Ministrul Muncii, Florin Manole a declarat joi, la Antena 3 CNN c? nicio pensie nu va sc?dea în urma recalcul?rilor ?i a explicat modul de impozitare a noilor contribuabili la CASS. Articolul Florin Manole, despre recalcularea pensiilor: Nimeni nu va pierde apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]