Liderul mafiei italiene 'ndrangheta din America Latin?, arestat în Columbia. Mediafax Giuseppe Palermo, cunoscut ?i sub numele de „Peppe", presupusul lider al mafiei italiene 'ndrangheta din America Latin?, a fost prins de autorit??ile columbiene.