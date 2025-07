Daniel David afirm? c? în?elege foarte bine sistemul preuniversitar: „Din p?cate în?eleg prea bine, asta este problema”

Daniel David afirm? c? în?elege foarte bine sistemul preuniversitar: „Din p?cate în?eleg prea bine, asta este problema”. Mediafax Daniel David spune c? în?elege foarte bine problemele sistemului de înv???mânt preuniversitar, de?i ini?ial recuno?tea c? nu îl cunoa?te complet. El sus?ine nevoia unor reforme care s? creasc? salariile ?i statutul profesorilor Articolul Daniel David afirm? c? în?elege foarte bine (…) [Read the article in Mediafax]