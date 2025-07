Bolojan: Vom încerca s? fim în serviciul României ?i s? nu dezam?gim în perioada urm?toare

Bolojan: Vom încerca s? fim în serviciul României ?i s? nu dezam?gim în perioada urm?toare. Mediafax Ilie Bolojan a fost confirmat ca noul pre?edinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar ?i a declarat c?, împreun? cu echipa sa, va ac?iona în slujba României ?i a partidului, promi?ând s? nu dezam?geasc?. Totodat?, l-a propus pe Dan Motreanu pentru func?ia de secretar general al (…) [Read the article in Mediafax]