13 iulie 2025, ziua în care se împline?te un an de la tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. „Am fost salvat de Dumnezeu pentru a salva America". Mediafax La un an dup? tentativa de asasinat din Butler, Pennsylvania, Donald Trump a rememorat public momentul care i-a schimbat via?a, în cadrul unui discurs sus?inut la Iowa State Fairgrounds, unde a dat startul festivit??ilor pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea SUA.