Studiu: Ceaiul, merele ?i ciocolata neagr? pot ajuta la sc?derea tensiunii arteriale ?i la protejarea inimii

Studiu: Ceaiul, merele ?i ciocolata neagr? pot ajuta la sc?derea tensiunii arteriale ?i la protejarea inimii. Mediafax Un nou studiu arat? c? alimentele bogate în flavan-3-oli, substan?e naturale din plante, pot reduce tensiunea arterial? ?i pot îmbun?t??i s?n?tatea inimii. Articolul Studiu: Ceaiul, merele ?i ciocolata neagr? pot ajuta la sc?derea tensiunii arteriale ?i la protejarea inimii apare (…) [Read the article in Mediafax]