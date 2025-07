24 de palestinieni uci?i lâng? un centru de ajutoare în Gaza, în urma unui incident armat

24 de palestinieni uci?i lâng? un centru de ajutoare în Gaza, în urma unui incident armat. Mediafax Spitalul Nasser din sudul Fâ?iei Gaza a confirmat c? 24 de palestinieni au fost uci?i în Gaza, în apropierea unui centru de distribuire a ajutoarelor. Articolul 24 de palestinieni uci?i lâng? un centru de ajutoare în Gaza, în urma unui incident armat apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]