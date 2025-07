Cea mai veche bibliotec? din Ungaria, în pericol din cauza unei invazii a gândacilor

Cea mai veche bibliotec? din Ungaria, în pericol din cauza unei invazii a gândacilor. Mediafax Cea mai veche bibliotec? din Ungaria este în pericol din cauza unei invazii a gândacilor Zeci de mii de volume vechi de secole sunt scoase de pe rafturile unei aba?ii medievale deoarece gândacii deterioreaz? c?r?ile. Biblioteca are aproximativ 400.000 de c?r?i. Articolul Cea mai veche (…) [Read the article in Mediafax]