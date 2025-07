FAA confirm? siguran?a comutatoarelor de combustibil Boeing 787 dup? tragedia Air India

FAA confirm? siguran?a comutatoarelor de combustibil Boeing 787 dup? tragedia Air India. Mediafax Administra?ia Federal? a Avia?iei din Statele Unite (FAA) ?i constructorul Boeing au transmis, prin notific?ri interne, c? „siguran?a comutatoarelor de combustibil Boeing 787” nu este pus? în discu?ie, de?i raportul preliminar privind pr?bu?irea zborului Air India 787?8 de luna trecut? (…) [Read the article in Mediafax]