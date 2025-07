EXCLUSIVITATE Mediafax.ro: Vila de pe strada Gogol, unde au stat fo?tii premieri Viorica D?ncil? ?i Florin Cî?u, este preg?tit? s? îi fie dat? lui Nicu?or Dan / Ce politician îi va fi vecin?

EXCLUSIVITATE Mediafax.ro: Vila de pe strada Gogol, unde au stat fo?tii premieri Viorica D?ncil? ?i Florin Cî?u, este preg?tit? s? îi fie dat? lui Nicu?or Dan / Ce politician îi va fi vecin?. Mediafax La aproape dou? luni dup? ce a câ?tigat alegerile preziden?iale, lui Nicu?or Dan i se preg?te?te vila de protocol pentru mandatul s?u de cinci ani. Surse au declarat în exclusivitate pentru Mediafax.ro c? vila care ar urma s? îi fie alocat? lui Nicu?or Dan este cea în care ?i al?i (…) [Read the article in Mediafax]