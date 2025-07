Cum s-a schimbat Trump dup? tentativa de asasinat de acum un an

Cum s-a schimbat Trump dup? tentativa de asasinat de acum un an. Mediafax La un an dup? ce a fost la milimetri distan?? de moarte, Donald Trump este în continuare acela?i Trump, potrivit prietenilor ?i colaboratorilor s?i. Dar ei v?d semne c? întâlnirea sa cu moartea l-a schimbat în multe privin?e. El crede c? Dumnezeu l-a salvat ?i este mai recunosc?tor, (…) [Read the article in Mediafax]