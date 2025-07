Sorin Grindeanu afirm? c? reducerea pensiilor speciale va face parte din urm?torul pachet fiscal: Aceste lucruri trebuie corectate

Sorin Grindeanu afirm? c? reducerea pensiilor speciale va face parte din urm?torul pachet fiscal: Aceste lucruri trebuie corectate. Mediafax Sorin Grindeanu, pre?edintele interimar al Partidului Social Democrat, a declarat luni, la România TV, c? reducerea pensiilor speciale va face parte din urm?torul pachet fiscal subliniind c? este o m?sur? ce ?ine de principiile justi?iei sociale. Articolul Sorin Grindeanu afirm? c? (…) [Read the article in Mediafax]