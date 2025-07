Kaja Kallas afirm? c? Rusia intensific? folosirea armelor chimice în Ucraina: „vrea s? provoace cât mai mult? suferin??”

Kaja Kallas afirm? c? Rusia intensific? folosirea armelor chimice în Ucraina: „vrea s? provoace cât mai mult? suferin??". Mediafax Rusia folose?te din ce în ce mai mult arme chimice în Ucraina într-un efort de a supune ?ara prin provocarea unei suferin?e ?i dureri cât mai mari, a declarat mar?i ?efa diploma?iei europene, Kaja Kallas.